'FYRE: The Greatest Party That Never Happened' op Netflix

DOCU Deze zomer viert het Woodstock-festival zijn vijftigste verjaardag en Netflix zet het feestjaar goed in met een documentaire over het Woodstock van de jaren 2010. Of dat was toch het opzet van Fyre, een muziekfestival in de Bahama’s dat iedereen die bereid was om minstens 500 dollar neer te tellen, een luxueuze en onvergetelijke ervaring zou bezorgen. Onvergetelijk werd het zeker, luxueus iets minder: er waren nauwelijks faciliteiten op het eiland, de beloofde haute cuisine bereid door sterrenchefs bestond uit pakketten boterhammen en de bezoekers moesten in noodtenten slapen. Achteraf bleek dat de organisatoren geen enkele festivalervaring hadden, een minimaal budget hadden en ronduit onverantwoordelijk waren. Ze werden aangeklaagd wegens fraude en één van hen, Fyre-bedenker Billy McFarland, kreeg uiteindelijk zes maanden cel.