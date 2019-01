'Close' op Netflix: een actiethriller zoals het hoort

Nu op Netflix

FILM Sinds haar overstap naar Amerika ontpopt Noomi Rapace, de Zweedse actrice die eeuwige roem verwierf als Lisbeth Salander in de ‘Millennium’-trilogie, zich meer en meer tot keet schoppende actieheldin: kijk maar naar ‘What Happened to Monday’, ‘Unlocked’ of de nagelnieuwe Netflix-film ‘Close’. Daarin vertolkt ze Sam, een lijfwacht die met een sigaret tussen de lippen en met een revolver achter de broeksriem dik tegen haar zin de beveiliging moet verzorgen van de rotverwende erfgename (Sophie Nélisse) van een overleden magnaat. Zullen de stugge bodyguard en het aldoor hyperventilerende wicht hun hachjes weten te redden? U ziet het in een actiethriller waarin de kogels u om de oren fluiten en de booswichten met vuistdikke accenten praten. Precies zoals het hoort!