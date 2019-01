'Star Trek: Discovery', seizoen 2 op Netflix

Nu op Netflix

SERIE De productie van ‘Star Trek: Discovery’ verliep zo woelig – de showrunner werd halverwege aan de deur gezet wegens ‘creatieve meningsverschillen’ en de première kwam een jaar later dan gepland – dat het een klein wonder mag heten dat het eerste seizoen geen totale ramp was. Integendeel, de ‘Star Trek’-spin-off, die zich tien jaar vóór de originele serie afspeelt, zorgde niet voor onvergetelijke televisie, maar kon zich toch meten met de betere ‘Star Trek’-afgeleiden. Bij de opnames voor het tweede seizoen, dat op 17 januari in de VS begint en waarvan Netflix elke week een nieuwe aflevering zal brengen, is alle drama vermeden. Dat kan de kwaliteit alleen ten goede komen.