'Suspiria', nu op Proximus en Telenet

FILM Te bekijken met een bezem, een borrelende ketel en een bordje gestoofde padden binnen handbereik: ‘Suspiria’, de waanzinnig entertainende, door Luca Guadagnino (‘Call Me by Your Name’) meesterlijk in beeld gezette en op een onrustwekkende soundtrack van Thom Yorke drijvende remake van de uit 1977 daterende horrorklassieker van Dario Argento. Dakota Johnson schittert als een jonge ballerina die ontdekt dat de leraressen op haar dansschool (u herkent onder meer Tilda Swinton) een duister geheim verbergen. Huiveringwekkend hoogtepunt van deze uitzinnige horrorfilm is ongetwijfeld de brekendebottendans: u zult wel zien wat we daarmee bedoelen. Leuk weetje: ook de rollen van de stokoude psychiater en de zichzelf vingerende kwabbige heks worden vertolkt door Swinton. Uw zwarte kat mag meekijken.