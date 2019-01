'Engel' op Proximus en Telenet: een licht surreële trip door het schemerige grensgebied tussen de liefde en de dood

Nu op Proximus en Telenet

FILM Met al die lof voor ‘Girl’ en ‘Niet schieten’ zou een mens haast vergeten dat er het afgelopen jaar nog een andere wonderbaarlijke Vlaamse film is uitgekomen: ‘Engel’, de verfilming van de monoloog van Dimitri Verhulst over de laatste dagen van Frank Vandenbroucke. De ontmoeting tussen de wielerkampioen Thierry (de altijd goeie Vincent Rottiers) en het hoertje Fae (prachtige rol van Fatou N’Diaye) in de Senegalese hoofdstad Dakar vormt voor regisseur Koen Mortier (‘Ex-drummer’) het vertrekpunt voor een volstrekt eigenzinnige, door grootmeester Nicolas Karakatsanis geschilderde, op een hypnotiserende soundtrack drijvende beeldenstroom. Die laat zich omschrijven als een licht surreële trip door het schemerige grensgebied tussen de liefde en de dood. Laat u zich meedrijven?