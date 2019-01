'What Will People Say' op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

FILM Aan de hand van het wedervaren van Nisha, een 16-jarig Pakistaans meisje dat met haar familie in Oslo woont, laat de Noorse cineaste Iram Haq in het drama ‘What Will People Say’ heel mooi zien dat migrantenkinderen het niet altijd onder de markt hebben. De cultuurverschillen tussen hun land van herkomst en hun nieuwe vaderland verscheuren hun ziel, en wie zich zoals Nisha té rebels gedraagt (ze durft al eens een jongen naar haar kamer uit te nodigen), krijgt voortdurend verwijten als: ‘Wat zullen de mensen niet denken?’ Klinkt zwaar op de hand, maar wij weten nu al wat u na de film zult zeggen: dat ‘What Will People Say’ u feller dan verwacht heeft aangegrepen.