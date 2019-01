De films die u deze week moet zien (van vrijdag 18 tot donderdag 24 januari)

CAZ, VRIJDAG 18 JANUARI, 20.40

KOMEDIE Sluitstuk van Edgar Wrights Cornetto-trilogie, met Simon Pegg als drinkebroer die zijn oude schoolvrienden optrommelt voor een kroegentocht. Wat begint als een tragikomedie over mannen die het verleden niet kunnen loslaten, maakt plots een gedurfde genreswitch. Niet naar ieders smaak, wel een spitse en hilarische film.

CANVAS, VRIJDAG 18 JANUARI, 22.10

DRAMA Op de vooravond van zijn 45ste huwelijksverjaardag komt Geoff (Tom Courtenay) te weten dat het lichaam van zijn ex-vriendin Katya, die vijftig jaar geleden verdween tijdens een wandeling in de Alpen, alsnog is teruggevonden. Zijn vrouw Kate (Charlotte Rampling) toont alle begrip, tot ze begint te vermoeden dat niet zij, maar Katya al die tijd de liefde van Geoffs leven was. Regisseur Andrew Haigh toonde in zijn ontroerende ‘Weekend’ al dat hij levensechte personages tot leven kan wekken en overtreft hier zichzelf. Je voelt voortdurend dat hele verleden van 45 jaar lief en leed over de film hangen, samen met de groeiende machteloosheid van Kate wanneer haar man van haar lijkt weg te groeien. En daar heeft Haigh geen hollywoodiaans melodrama voor nodig: hij concentreert zich op kleine momenten en op wat er níét gezegd wordt. Subtiele, briljant geacteerde cinema.

ÉÉN, VRIJDAG 18 JANUARI, 23.30

ROMCOM Wie een Simon Pegg-double bill wil doen, kan deze charmante romantische komedie meepikken, waarin Lake Bell zich voordoet als zijn blind date en het tussen de twee zowaar prima blijkt te klikken. Vergezocht? Best wel, maar de dialogen knetteren en er hangt een prettig ontspannen sfeertje over de film.

VTM, ZATERDAG 19 JANUARI, 15.05

AVONTUUR Jean-Pierre Jeunet houdt zijn neiging tot visuele overkill redelijk onder controle in deze jeugdfilm, waarin een 10-jarig wetenschappelijk genie van huis wegloopt om een prijs te ontvangen in het Smithsonian. Spitsvondig, speels en kleurrijk, tot het melige einde een valse noot slaat.

VIER, ZATERDAG 19 JANUARI, 20.25

ACTIE Eén van de betere afleveringen uit de Marvelserie, vooral dankzij de scherpe pen van schrijver-regisseur Shane Black. De plot, waarin Robert Downey Jr. het opneemt tegen superschurk The Mandarin (Ben Kingsley), is samenhangender dan gewoonlijk en de dialogen zijn veel scherper dan we gewend zijn.

CAZ, ZATERDAG 19 JANUARI, 20.40

DRAMA De eerste bioscoopfilm van Steven Spielberg was geen commercieel succes, maar staat wél nog altijd overeind als een te weinig geziene klassieker. Knap in beeld gezette roadmovie waarin Goldie Hawn en William Atherton op de vlucht zijn voor de politie terwijl ze hun zoontje willen terughalen uit een pleeggezin.

NPO 2, ZATERDAG 19 JANUARI, 0.20

TRAGIKOMEDIE Pijnlijke tragikomedie over een man die tijdens een skivakantie op de vlucht slaat voor een vermeende lawine en daarbij zijn gezin doodleuk achterlaat. De nasleep mondt uit in een wrange, raak geobserveerde comedy of manners, die intelligente vragen stelt over wat mannelijkheid nu juist inhoudt.

ARTE, MAANDAG 21 JANUARI, 20.55

DRAMA Melvil Poupaud speelt een twintiger die een luie zomer aan het strand doorbrengt en probeert om zijn verlegenheid bij de meisjes te overwinnen. Aaah, de jeugd! Milde karakterschets van Éric Rohmer, die zich op z’n gemakje ontplooit, min of meer tegen het tempo van een lome zomerdag.

CAZ, DINSDAG 22 JANUARI, 20.40

ACTIE Arnold Schwarzenegger gaat undercover in de maffia, wat uiteraard het soort knal-boem-pang-actie oplevert waarvoor der Schwarz in de jaren 80 bekendstond. De machoattitude en het ongegeneerde wapenfetisjisme zijn present, maar juist omdát het allemaal zo over the top is, wordt het ook ongelooflijk amusant.

NPO 3, WOENSDAG 23 JAN., 20.25

DRAMA Speelfilmdebuut van Pieter Kuijpers, die met dit compromisloze, aan ‘Cidade de Deus’ schatplichtige gangsterdrama de reutelende Nederlandse filmindustrie in 2003 nieuw leven inblies. De film vertelt het verhaal van de hondsbrutale Bende van Venlo, die in de jaren 90 paniek zaaide in het zuiden van Nederland.

VIJF, DONDERDAG 24 JAN., 20.35

DRAMA Stanley Kubricks testamentfilm is een bezwerende psychoseksuele nachtmerrie. Nicole Kidman bekent aan Tom Cruise dat ze weleens over andere mannen fantaseert, waarna hij een nachtelijke odyssee door kinky New York onderneemt. Mysterieus, moeilijk te doorgronden, maar fascinerend.