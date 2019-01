'Over the Limit' op Canvas

SPORT ‘Je bent geen mens, je bent een atleet.’ Dat krijgt de 20-jarige Russische turnster Margarita Mamun van haar trainer te horen, als ze volledig uitgeput om rust smeekt en een beroep doet op haar medelijden voor een medemens. Als u dat al erg vindt: Mamun heeft twéé trainsters, en die uitspraak komt van de sympathiekste van de twee. De andere barst los in een scheldtirade telkens als haar pupil de minste zwakheid vertoont, noemt haar een ‘idiote loser’ en zegt dat ze haar wil vermoorden. Deze bijna 80 minuten durende documentaire volgt Mamun tijdens haar voorbereiding op de Olympische Spelen van 2016 in Rio, waar ze goud heeft gewonnen in de ritmische gymnastiek, en toont welke beproevingen de atletes moeten doorstaan. We kunnen alleen maar hopen dat het er bij Nina Derwael iets menselijker aan toegaat.