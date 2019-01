Wim Slabbinck: 'Misschien is het een brug te ver om koppels meteen te laten trouwen, maar ze kiezen er zelf voor'

Wim Slabbinck (seksuoloog) «’t Is maar hoe je het bekijkt. De echtscheidingscijfers bij mensen die op een ‘normale’ manier trouwen, zijn niet zoveel beter, hè? En je moet er ook rekening mee houden dat het voor de deelnemers niet evident is om constant gefilmd te worden voor een druk bekeken televisieprogramma. Elke kijker heeft een mening over jou en over je relatie: dat veroorzaakt stress. Maar ik ga wel akkoord als je zegt dat liefde geen exacte wetenschap is: intuïtie speelt zeker ook een rol.»

HUMO Uw collega Rika Ponnet geeft in haar laatste boek kritiek op hoe het vinden van de liefde steeds wetenschappelijker wordt aangepakt.