DRAMA ‘I’m a star, I’m a big, bright, shining star.’ Met die woorden probeert pornoster Dirk Diggler zichzelf op te pompen voor hij weer een dag lang professioneel van bil gaat. Maar ze waren in 1997 vooral van toepassing op schrijver-regisseur Paul Thomas Anderson, die hiermee zijn eerste echte meesterwerk afleverde, en op acteur Mark Wahlberg, die bewees dat hij méér was dan een Calvin Klein-model. In dit wervelende exposé van de porno-industrie in de jaren 70 smijt Anderson alles tegen het scherm wat hij kan bedenken: de camera staat geen seconde stil, de emoties laaien hoog op, het neonlicht spettert van het scherm en de discomuziek schalt uit de speakers. Maar hoe flamboyant de film ook is, hij vervalt nooit in hol vertoon. Daarvoor heeft hij te veel affectie voor zijn personages (eigenlijk veelal stumpers) en te veel interessante thema’s. Magnifieke cinema.