'Valley of the Boom' op National Geographic

TECHNOLOGIE Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het onvermijdelijke uiteenspatten van de internetzeepbel keert National Geographic in deze nieuwe zesdelige miniserie terug naar het Silicon Valley van de jaren 90. In die pioniersjaren van het internet schoten veelbelovende start-ups als paddenstoelen uit de grond, wat een onmiskenbaar aanzuigeffect had voor durfkapitalisten, platte opportunisten en malafide ondernemers. Net als die andere ambitieuze National Geographic-reeks, ‘Mars’, is ‘Valley of the Boom’ een mix van documentaire en fictie. Zo blikken onder meer de CEO van Netscape – destijds verwikkeld in een knetterende browser war met Microsoft – en de oprichters van Facebooks voorganger theGlobe.com deemoedig terug op hun gefnuikte ambities. Daarnaast wordt het hele verhaal van de internethype met brio nagespeeld door acteurs die – en hierin verschilt ‘Valley of the Boom’ van het soms wat te beladen ‘Mars’ – de kijker op gezette tijden recht in de ogen kijken om hun strapatsen van ironische commentaar te voorzien.