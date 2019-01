'Pose' op Netflix

Nu op Netflix

SERIE ‘Pose eist het om bekeken te worden,’ kopte The New York Times over de nieuwste reeks van Ryan Murphy, het tv-meesterbrein achter het tienerdrama ‘Glee’ en de prijzenpakkers ‘American Horror Story’ en ‘American Crime Story’. ‘Pose’ is de allerlaatste serie van Murphy voor FX, want hij heeft een contract bij streamingdienst Netflix getekend, dat nu al de wereldwijde rechten op de reeks heeft aangekocht. Om zijn FX-periode in stijl af te sluiten, deed Murphy wat hij altijd al heeft gedaan: mensen een stem geven. ‘Pose’ speelt zich af in New York op het einde van de jaren 80 en volgt enkele transgenders en queers in volle aidsepidemie. De serie is op alle mogelijke manieren een ‘bijeenkomst van mensen die nergens anders mogen bijeenkomen, een viering van levens die de rest van de wereld niet waardig vindt om te vieren’, en dat vraagt inderdaad om bekeken te worden.