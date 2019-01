'Black Earth Rising' op Netflix

Nu op Netflix

SERIE Net als zijn vorige mini-serie, het alom bejubelde ‘The Honourable Woman’, is ‘Black Earth Rising’ van scenarist en regisseur Hugo Blick een zeer stijlvolle en complexe politieke thriller die vlot heen en weer hopt tussen de continenten en de zwaarwichtige thema’s niet schuwt. Deze keer draait het om een advocate, een overlevende van de genocide in Rwanda, die een samenzwering op het spoor komt waarbij naast Britse en Rwandese hoge omes en de onvermijdelijke Amerikanen ook haar adoptieouders betrokken lijken. In de eerste episode van deze coproductie van Netflix en de BBC zit méér plot gepropt dan in vijf doorsnee-Hollywoodthrillers bij elkaar – iets te lang met uw ogen knipperen en u bent de draad kwijt – en daarna wordt het alleen maar ingewikkelder. Niettemin: een aanrader voor wie de tanden in iets stevigers wil zetten.