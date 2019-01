'Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes' op Netflix

Nu op Netflix

DOCU Dag op dag dertig jaar nadat hij in de staatsgevangenis van Florida op de elektrische stoel is gezet, lost Netflix een vierdelige docureeks over Ted Bundy, de beruchtste en meest notoire seriemoordenaar die ooit zijn gestoorde gang is gegaan in de VS. Aan Bundy werden al talloze documentaires en tv-films gewijd, maar deze serie belooft iets bijzonders te worden: ze werd opgehangen aan de interviews – in totaal meer dan honderd uur opnames – die twee journalisten kort voor de executie met de seriemoordenaar hebben gehad, en die nu voor het eerst te horen zijn. Het zou een uniek en – wellicht ook redelijk schrikwekkend inzicht – moeten bieden in de verwrongen geest van een sadist, psychopaat en necrofiel die de moord op dertig vrouwen heeft bekend, maar er waarschijnlijk nog een pak meer op zijn geweten heeft. Opmerkelijk: Joe Berlinger, de maker van de reeks en ook bekend van de crimetrilogie over de West Memphis Three, stelt deze maand op Sundance ook een film over Bundy voor: ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’, met Zac Efron in de hoofdrol.