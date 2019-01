'BlacKkKlansman' op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

FILM Na enkele mindere films vond regisseur Spike Lee vorig jaar de grote vorm terug met ‘BlacKkKlansman’, het ongelofelijke maar waargebeurde verhaal van een jonge Afro-Amerikaanse politieagent die in de seventies in de racistische Ku-Klux-Klan wist te infiltreren. Hoe hij dat ondanks zijn uitzinnige bol kroeshaar heeft klaargespeeld, moet u beslist zelf bekijken. Het enige wat u nog hoeft te weten, is dat de hoofdrol schitterend wordt vertolkt door de zoon van Denzel Washington en dat de slotbeelden, waarmee Spike een rechtstreekse link legt tussen de KKK en het racisme van Donald Trump, u muisstil zullen maken. Als ‘BlacKkKlansman’ straks geen Oscarnominaties krijgt, dan dragen wij de rest van het jaar een afropruik.