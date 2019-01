'My Generation' op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

DOCU Vandaag kennen we Michael Caine het best als de oude butler van Bruce Wayne in de ‘Batman’-films van Christopher Nolan. Maar een halve eeuw geleden, toen de Avengers nog niet Iron Man of Captain America maar gewoon Emma Peel en John Steed heetten, was de acteur samen met Twiggy en The Beatles één van de boegbeelden van de swinging sixties. In de entertainende documentaire ‘My Generation’ blikt Caine met weemoed en trots terug op het tijdperk van de seksuele vrijheid, de mini-skirts, ‘Alfie’ en de Mini. Samen met Twiggy en Mary Quant shoppen in Carnaby Street en daarna een concert van de prille Stones in de Marquee Club meepikken: o, wat waren wij er graag bij geweest!