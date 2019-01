'Crazy Rich Asians' op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

FILM ‘Een mijlpaal!’ De Amerikaanse pers schuwde de grote woorden niet toen ‘Crazy Rich Asians’ in 2018 naar de top van de box office schoot. Het is nochtans een middelmatige romcom over een vrouw die in Singapore ontdekt dat haar kersverse echtgenoot tot een steenrijke familie behoort. Maar wat van ‘Crazy Rich Asians’ zo’n gamechanger maakt, is dat het de eerste Hollywoodfilm sinds ‘The Joy Luck Club’ (1993) met een volledig Aziatische cast is. Regisseur Jon Chu wilde koste wat het kost bewijzen dat er wel degelijk een bioscooppubliek bestaat voor Hollywoodfilms met uitsluitend Aziatische personages. Hij sloeg zelfs een aanbod van Netflix af omdat hij zijn film absoluut in de cinema wilde uitbrengen, en is nog steeds in zijn vuistje aan het lachen.