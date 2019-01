De films die u deze week moet zien (van 25 tot 31 januari)

VTM, VRIJDAG 25 JANUARI, 20.40

SCIFI Ook wel bekend als: ‘die film waarin Matt Damon zijn eigen kak gebruikt om patatten te planten op Mars’. Verrassend geestig ruimte-epos van Ridley Scott, waarin Damon alleen achterblijft op de rode planeet en probeert om de aarde te contacteren. De regie zit strak en de special effects zijn eersteklas.

NPO 3, VRIJDAG 25 JANUARI, 22.25

DRAMA Richard Linklater filmde twaalf jaar lang, bij stukjes en beetjes, dit wondermooie, melancholische adolescentenportret bij elkaar. De jonge Mason (Ellar Coltrane) groeit voor onze ogen op en zoekt zijn weg in het leven, met grote en kleine hinderpalen. Oprechte cinema die ontroert zonder sentimenteel te worden.

Q2, VRIJDAG 25 JANUARI, 22.45

KOMEDIE Kan een film waarin Cameron Diaz sperma in haar haar smeert en Ben Stiller in frontale close-up met zijn piemel tussen zijn rits terechtkomt, een klassieker worden? Tuurlijk kan dat. Gortige humor werd zelden neergezet met zo’n goede timing en spitsvondigheid als hier.

VTM, VRIJDAG 25 JANUARI, 23.15

MISDAAD Na vier jaar afwezigheid maakte Al Pacino in 1989 zijn comeback met deze ‘Basic Instinct’ avant la lettre. Hij speelt een flik die een reeks moorden onderzoekt en verliefd wordt op hoofdverdachte Ellen Barkin. Niet bijster origineel, maar het broeierige sfeertje sleept je wel mee en Barkin is prima als femme fatale.

ÉÉN, VRIJDAG 25 JANUARI, 23.30

THRILLER Een piepjonge Nicole Kidman verdiende haar ticket naar Hollywood met deze Australische thriller. Zij en Sam Neill spelen een koppel dat op zee een drenkeling (Billy Zane) oppikt die een moordzuchtige maniak blijkt te zijn. Wie goed luistert, hoort het spook van Hitchcock goedkeurend grommen bij de vindingrijke suspensescènes.

CANVAS, ZATERDAG 26 JANUARI, 22.20

DRAMA ‘I’m a star, I’m a big, bright, shining star.’ Met die woorden probeert pornoster Dirk Diggler zichzelf op te pompen voor hij weer een dag lang professioneel van bil gaat. Maar ze waren in 1997 vooral van toepassing op schrijver-regisseur Paul Thomas Anderson, die hiermee zijn eerste echte meesterwerk afleverde, en op acteur Mark Wahlberg, die bewees dat hij méér was dan een Calvin Klein-model. In dit wervelende exposé van de porno-industrie in de jaren 70 smijt Anderson alles tegen het scherm wat hij kan bedenken: de camera staat geen seconde stil, de emoties laaien hoog op, het neonlicht spettert van het scherm en de discomuziek schalt uit de speakers. Maar hoe flamboyant de film ook is, hij vervalt nooit in hol vertoon. Daarvoor heeft hij te veel affectie voor zijn personages (eigenlijk veelal stumpers) en te veel interessante thema’s. Magnifieke cinema.

BBC 2, ZATERDAG 26 JANUARI, 12.45

OORLOG Het bekende verhaal van Anne Frank kreeg in 1959 een respectabele verfilming van George Stevens (die tijdens WO II al de bevrijding van Dachau op film had vastgelegd). Lijkt misschien soms wat oubollig, maar de claustrofobische sfeer is voelbaar en het tempo zit verrassend strak voor een film van drie uur.

CAZ, ZATERDAG 26 JANUARI, 20.40

ACTIE Mel Gibson ontbindt zijn meest bloeddorstige demonen voor dit gewelddadige epos over een jonge Maya die het niet ziet zitten om door een vijandige stam te worden geofferd, en dan maar op de vlucht slaat, dwars door de jungle. Door het uitgepuurde verhaal staat niets in de weg van de schitterend geënsceneerde actie.

CAZ, ZONDAG 27 JANUARI, 20.40

DRAMA Robert De Niro speelt één van zijn allerbeste rollen als Travis Bickle, een taxichauffeur die walgt van de criminaliteit, de prostitutie en de vuiligheid in New York, en besluit om op zijn minst kindhoertje Jodie Foster uit haar milieu te redden. Een complex, terneerdrukkend meesterwerk van Martin Scorsese.

VITAYA, WOENSDAG 30 JANUARI, 20.40

TRAGIKOMEDIE Susan Sarandon speelt een weduwe die naar Los Angeles verhuist om dichter bij haar dochter te zijn en zich schaamteloos met haar leven te bemoeien. Semiautobiografische tragikomedie van Lorene Scafaria, die vaak wat blijft steken op het niveau van de betere sitcom, maar wel ontwapenend oprecht is.

ARTE, WOENSDAG 30 JANUARI, 20.55

DRAMA Pijnlijk scherp geobserveerd drama over een koppel dat op scheiden staat, maar nog samenwoont tot de man een andere woning vindt. De manier waarop ze toneel moeten spelen voor hun kinderen, de verwijten, pesterijen en toch ook de laatste restjes affectie: Joachim Lafosse heeft een feilloos oog voor menselijke zwakte.