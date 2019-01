De documentaires die u deze week graag informeren (van 25 tot 31 januari)

Valley of the Boom

NATIONAL GEOGRAPHIC, ZONDAG 27 JANUARI, 21.00

TECHNOLOGIE Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het onvermijdelijke uiteenspatten van de internetzeepbel keert National Geographic in deze nieuwe zesdelige miniserie terug naar het Silicon Valley van de jaren 90. In die pioniersjaren van het internet schoten veelbelovende start-ups als paddenstoelen uit de grond, wat een onmiskenbaar aanzuigeffect had voor durfkapitalisten, platte opportunisten en malafide ondernemers. Net als die andere ambitieuze National Geographic-reeks, ‘Mars’, is ‘Valley of the Boom’ een mix van documentaire en fictie. Zo blikken onder meer de CEO van Netscape – destijds verwikkeld in een knetterende browser war met Microsoft – en de oprichters van Facebooks voorganger theGlobe.com deemoedig terug op hun gefnuikte ambities. Daarnaast wordt het hele verhaal van de internethype met brio nagespeeld door acteurs die – en hierin verschilt ‘Valley of the Boom’ van het soms wat te beladen ‘Mars’ – de kijker op gezette tijden recht in de ogen kijken om hun strapatsen van ironische commentaar te voorzien.

India in tijd van woede

NPO 2, ZON. 27 JAN., 21.05

ACTUA Twintig jaar nadat India de vrije markt omarmde, valt er van de beloofde welvaart voor de gewone Indiër bitter weinig te merken. Deze ‘Tegenlicht’-reportage peilt de teleurstelling en wanhoop bij de bevolking.

De veiligheid van het land

ÉÉN, MAA. 28 JAN., 21.30

ACTUA Zes maanden lang volgde een cameraploeg het reilen en zeilen achter de schermen van het Crisiscentrum, de overheidsdienst die 24 uur op 24 elk risico in ons land analyseert.

Inside Europe: 10 Years of Turmoil

BBC 2, MAA. 28 JAN., 22.00

ACTUA Een kransje politieke zwaargewichten gunt ons in dit drieluik – dat aftrapt met David Camerons referendumpje – een zeldzame blik in de achterkamers van de Europese Unie.

The Radical Story of Patty Hearst

NPO 2, MAA. 28 JAN., 22.55

PORTRET In 1974 nam miljonairsdochter Patricia Hearst samen met haar ontvoerders deel aan een gewapende bankoverval. Een extreem geval van stockholmsyndroom, of zat er meer achter?

Sting: A Free Man

CANVAS, WOE. 30 JAN., 21.20

MUZIEK Aandoenlijk één uur durend interview met de Britse superster, die terugblikt op zijn leven en carrière, en er vooral alles aan doet om niet als een verwaande, pseudo-intellectuele multimiljonair over te komen.