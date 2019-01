De docu die u beter niet alleen bekijkt: 'Hoe weten we of de persoon naast ons écht te vertrouwen is?'

Nieuw op Netflix en zo intens dat de streamingdienst z’n abonnees aanraadt enkel in gezelschap te kijken: ‘Conversations with a Killer’, een vierdelige docureeks over Ted Bundy , de seriemoordenaar die tussen 1974 en 1978 minstens dertig (maar wellicht veel meer) vrouwen afslachtte, en vaak hun hoofd afsneed en seks had met de rottende lijken.

Joe Berlinger (regisseur) «Het verhaal van Bundy is al vaker verteld, maar het unieke aan onze documentaire is dat we gebruik konden maken van 150 uur audio-opnames met interviews die Bundy voor zijn executie had met twee journalisten. Dankzij die tapes kruip je echt in het brein van de moordenaar. Én hoor je Bundys stem, want we gebruiken ze als voice-over.»

– Ondanks alle gruwelen was Ted Bundy opvallend populair.

Berlinger «Mijn land heeft veel seriemoordenaars gekend, maar iedereen blíjft over Bundy praten. Hij had een soort perverse rocksterstatus. Hij was aantrekkelijk en charismatisch, had vrienden en liefjes, en stond aan de start van een veelbelovende politieke en juridische carrière. Hij had het talent om zich normaal te gedragen, en veel mensen voelden zich door hem gecharmeerd. Toen zijn misdaden allang bewezen waren, vroegen velen nog: ‘Hebben jullie wel de juiste te pakken?’

»Bundy zegt dat ‘de meeste seriemoordenaars niet rondhangen in het duister, met vers bloed dat van hun snijtanden druppelt.’ Ze zijn zelden als moordenaars te herkennen, en hijzelf is daarvan het beste voorbeeld. Het raakt ons in de kern van onze diepste angsten: hoe weten we of de persoon die naast ons zit en die we al jaren kennen en graag zien écht te vertrouwen is?»

– Geeft de docu inzicht in waarom hij zijn gruweldaden pleegde?

Berlinger «Een psychopaat is bovenal ziek. Maar het speelde mee dat hij zijn vader nooit heeft gekend, en dat hij dat zijn moeder kwalijk nam. Hij is arm opgegroeid en voelde zich minderwaardig. Hij begon te moorden in een tijd dat vrouwen een prominentere rol in de maatschappij kregen; volgens mij voedde dat zijn minderwaardigheidsgevoel.»

– Bizar: u maakte net ook een bioscoopfilm over hetzelfde onderwerp. ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’, met Zac Efron als Bundy en Metallica-zanger James Hetfield in een bijrol.

Berlinger «Stom toeval. Ik werkte al aan ‘Conversations with a Killer’ toen dat script mij in de schoot geworpen werd. Wel handig: beide projecten hebben elkaar geïnspireerd. Maar het was nooit mijn bedoeling om full Ted te gaan.»