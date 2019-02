Wegens massale bijval en navenante kijkcijfers is ‘Down the Road’ terug voor een tweede afbetaling. Van de zes metgezellen die onder leiding van Dieter Coppens drie weken in Zuid-Afrika hebben verbleven, is Maarten (30) uit Aartselaar de meest opvallende: steevast voorzien van pet en zonnebril, zelden een blad voor de mond nemend, en bij voorkeur met een versgetapte Duvel voor z’n neus (‘Net zoals mijn lievelingspersonage, Boma uit ‘De Kampioenen’). Piepklein minpuntje: hij reist niet graag.