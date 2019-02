De enige VTM-coryfee die werkelijk nóóit herkend wordt in de supermarkt, heet Eric Hofman: hij voorzag tussen 1989 en 2004 een waslijst aan VTM-programma’s van zijn kenmerkende, enigszins campy stemgeluid. Hofman was ook de persoon die door Ingeborg – ‘Wie zijn onze kandidaten, Eric?’ – telkens werd gevraagd om de deelnemers in ‘Blind Date’ voor te stellen. Als de datingshow straks na vijftien jaar herrijst, mag Nathalie Meskens hem dezelfde vraag stellen.