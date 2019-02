'Home' op Canvas: Een emotionele bom

DRAMA De 17-jarige Kevin gaat na een verblijf in een gesloten instelling bij zijn tante en oom wonen. Hij trekt op met zijn neef Sammy en diens vriend John, een vriendschap die uiteindelijk een emotionele bom doet ontploffen. Hoe meer Fien Troch verandert, hoe meer ze dezelfde blijft. Net als in haar vorige films concentreert ze zich op scheefgegroeide familierelaties en de miserie achter de gesloten deuren van schijnbaar normale gezinnen. Opnieuw is het noodlot nooit veraf en staan de kinderen centraal. Maar ‘Home’ is stilistisch dynamischer en het tempo ligt hoger. De verstilde shots ruimen plaats voor een zenuwachtige schoudercamera en de acteurs hebben zowaar af en toe een regel dialoog. Met levensechte personages en een zelfverzekerde stijl schetst Troch een confronterend portret van puberaal ennui, en het onvermogen van volwassenen om hun kinderen te begrijpen of helpen.