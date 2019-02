Brenda Blethyn, met groene vissershoed en lange regenjas, laat vrijdagavond de motor van haar Land Rover weer draaien in een nieuw seizoen van de misdaadserie ‘Vera’. Op het hoofdkantoor van ITV in Londen licht de inmiddels 72-jarige hoofdrolspeelster – in het echt een stuk vrolijker en ondeugender dan haar personage – de nieuwste afleveringen toe.