'Russian Doll': de volgende Netflixreeks met hoog hypegehalte

Nu op Netflix

SERIE Hopelijk hebt u er ‘You’ en ‘Sex Education’ al doorgejaagd, want daar komt de volgende Netflixreeks met een hoog hypegehalte aan: ‘Russian Doll’. Natasha Lyonne (bekend uit ‘Orange Is the New Black’ en medebedenkster) speelt Nadia, een New Yorkse vrouw die in het appartement van vrienden haar 36ste verjaardag gaat vieren. Ze drinkt, praat, blowt, flirt, danst, wordt overhoop gereden en sterft. Even later komt ze weer tot leven: ze bevindt zich opnieuw voor haar spiegel, vlak voor ze naar het feestje vertrekt, en moet de hele avond opnieuw beleven. En opnieuw en opnieuw. Terwijl ze keer op keer sterft, probeert Nadia te achterhalen wat er aan de hand is: zijn het de drugs? Wordt ze gek? Is het een experiment? De vergelijking met ‘Groundhog Day’ ligt voor de hand (al verwijst Nadia nooit zelf naar die bekende film), maar ‘Russian Doll’ slaagt er snel in om een originele draai aan het idee te geven en blijft acht afleveringen lang intelligent en spannend.