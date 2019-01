'Trigger warning with Killer Mike' op Netflix

Nu te zien op Netflix

DOCU Als er eens goed in de ballen van Amerika moet worden gestampt, dan knoopt Killer Mike (van het onnavolgbare rapduo Run The Jewels) plichtsbewust zijn bottines toe. Zo ook in zijn zesdelige documentairereeks voor Netflix. In elke aflevering voert hij een sociaal experimentje uit om de problemen van de zwarte gemeenschap aan de kaak te stellen. In aflevering één besluit hij om alleen geld te besteden aan ‘zwarte’ producten, waardoor hij al snel zonder wiet komt te zitten en een Aziatische stripteaseuse moet teleurstellen (‘Sorry, het is niet persoonlijk’). Elders gaat hij op zoek naar een gloednieuwe religie (‘Ik wil niet buigen voor die witte Jezus’), of probeert hij het merk van zwarte straatbendes te promoten zoals de Hells Angels dat ook doen. Een samenvatting in Mikes eigen woorden? ‘Alles wat zwarten niet vooruithelpt, moet fucking platgebrand worden – nú!’