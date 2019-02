'Always a Witch' op Netflix

Nu op Netflix

SERIE Rolt deze week van de Netflix-band: het met een fantastische premisse gezegende ‘Siempre bruja’, oftewel ‘Always a Witch’. Dat gaat over – hou u vast – een 17de-eeuwse, Afro-Colombiaanse tienerheks die op de brandstapel zomaar even tijdreist naar 2019, waar haar verhaal verdergaat. Nu is het erg gesteld met onze kennis over Colombiaanse feuilletons, maar deze young adult-reeks – door de makers omschreven als ‘een krachtige boodschap van empowerment’ – lijkt op z’n minst een verkennende kijkbeurt waard te zijn voor fans van ‘Charmed’, dat deze zomer een reboot krijgt, en ‘Chilling Adventures of Sabrina’, waarvan in april het tweede seizoen begint.