'A Simple Favor' op Proximus en Telenet

FILM Mogen we u om een simpele gunst vragen? Kijk eens naar ‘A Simple Favor’, een hoogst vermakelijke film waarvan de slimme plot u aangenaam zal verrassen. Geweldig hoe regisseur Paul Feig (van ‘Bridesmaids’ en de vrouwelijke ‘Ghostbusters’) tegelijk een donkere satire, een intrigerend misdaaddrama en een bloederige thriller zit te maken en die drie ballen minstens 90 minuten lang simultaan in de lucht weet te houden (alleen in de laatste 20 minuten laat hij er twee hopeloos vallen). Anna Kendrick speelt een alleenstaande moeder die in de ban raakt van een door en door cynische dame (een heerlijk serpenterige Blake Lively), die oneliners uitspuwt als: ‘Och, preutse vrouwen zijn ook maar mensen.’ Wij wilden onmiddellijk met haar trouwen.