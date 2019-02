'Nightflyers' op Netflix

Nu op Netflix

FILM Fans van ‘Game of Thrones’ hebben 14 april al met bloed, ijs en vuur in hun agenda aangeduid, want die dag start het achtste en laatste seizoen van de reeks naar de boeken van George R.R. Martin. Ook ‘Nightflyers’ is gebaseerd op Martins werk: het is een verfilming van een verzameling kortere verhalen. Al willen we u meteen waarschuwen: verwacht geen draken en pseudomiddeleeuwse toestanden, ‘Nightflyers’ speelt zich af in de toekomst én in de ruimte. De titel slaat op de naam van het ruimteschip waarmee een groep wetenschappers op zoek gaat naar buitenaards leven. Als er aan boord vreemde dingen beginnen te gebeuren, beseffen ze dat er misschien al iets met hen meevliegt – en het is hun niet gunstig gezind. Eerder voor de liefhebbers van ‘Alien’ en andere sf-horror, dus.