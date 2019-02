De films die u deze week moet zien (van 1 tot 7 februari)

CANVAS, VRIJDAG 1 FEBRUARI, 21.20

DRAMA De 17-jarige Kevin gaat na een verblijf in een gesloten instelling bij zijn tante en oom wonen. Hij trekt op met zijn neef Sammy en diens vriend John, een vriendschap die uiteindelijk een emotionele bom doet ontploffen. Hoe meer Fien Troch verandert, hoe meer ze dezelfde blijft. Net als in haar vorige films concentreert ze zich op scheefgegroeide familierelaties en de miserie achter de gesloten deuren van schijnbaar normale gezinnen. Opnieuw is het noodlot nooit veraf en staan de kinderen centraal. Maar ‘Home’ is stilistisch dynamischer en het tempo ligt hoger. De verstilde shots ruimen plaats voor een zenuwachtige schoudercamera en de acteurs hebben zowaar af en toe een regel dialoog. Met levensechte personages en een zelfverzekerde stijl schetst Troch een confronterend portret van puberaal ennui, en het onvermogen van volwassenen om hun kinderen te begrijpen of helpen.

Q2, VRIJDAG 1 FEBRUARI, 20.35

OORLOG Historische thriller over de moord op SS-generaal Reinhard Heydrich door een Tsjechisch commando in 1942. Sean Ellis bouwt zijn film traag op, en gaat de sensatie misschien zelfs wat té nadrukkelijk uit de weg. Maar dan, in het laatste halfuur, levert hij een nagelbijter van een finale af.

ÉÉN, VRIJDAG 1 FEBRUARI, 23.30

MISDAAD Mark Wahlberg speelt een New Yorkse tough guy die voor zijn oom Frank (James Caan) het werk van concurrerende spoorwegbedrijven saboteert. Droefgeestig misdaaddrama van James Gray, klassiek én met klasse in beeld gebracht. Wahlberg is goed, Caan is beter, maar Joaquin Phoenix blaast ze allebei omver.

VTM, ZATERDAG 2 FEBRUARI, 20.25

THRILLER Aalgladde beursgoeroe Lee Gates (George Clooney) wordt gegijzeld door een arme sukkelaar die al zijn geld is kwijtgeraakt na een foute tip van Gates. Jodie Foster regisseerde dit strakke thriller-drama, met een relevante thematiek voor het Occupy Wall Street-tijdperk en behoorlijk wat suspense.

CANVAS, ZATERDAG 2 FEBRUARI, 22.00

DRAMA Bevreemdende IJslandse tragikomedie over de 43-jarige Fúsi, die nog maagd is en bij zijn moeder woont. Wat goedkope uitlachcinema had kunnen worden ontpopt zich tot de tedere coming of age van een veertiger. Droge humor en peilloze tristesse bijten zich mooi in elkaar vast.

Q2, ZATERDAG 2 FEBRUARI, 22.35

ACTIE De franchise telt ondertussen al vijf films, maar eigenlijk moet u alleen deze écht gezien hebben. Steven Spielbergs kaskraker blijft moeiteloos overeind dankzij de prachtige special effects, de sterke suspensescènes, de majestueuze muziek van John Williams en natuurlijk dat shot van Jeff Goldblum met ontbloot bovenlijf.

VIJF, MAANDAG 4 FEBRUARI, 20.35

THRILLER Waargebeurde thriller over een vrouw die zeven jaar lang wordt vastgehouden door een psychopatisch echtpaar. Ze zit vrijwel voortdurend opgesloten in een soort doodskist, waar ze enkel uit mag om misbruikt te worden. Een harde, deprimerende film waar de wanhoop van afdruipt. Intens vertolkt en fascinerend.

VITAYA, MAANDAG 4 FEBRUARI, 20.40

DRAMA Anne Hathaway speelt haar beste rol tot op heden als alcoholverslaafde die naar het huwelijk van haar zus gaat en daar haar hele familie en hun vriendenkring onder ogen moet komen. Een erg humaan portret van menselijke zwakte, met veel compassie geregisseerd door Jonathan Demme.

VTM, DINSDAG 5 FEBRUARI, 22.45

ACTIE Hilarische actiefilm waarin een bende genadeloze gangsters het vliegtuig kaapt waarmee ze vervoerd worden. Nicolas Cage mag het oplossen, enkel geholpen door zijn hallucinante haarstukje en in mindere mate ook wel door John Cusack. De actiescènes zijn bijna even waanzinnig als John Malkovich’ acteerwerk als slechterik.

ARTE, WOENSDAG 6 FEBRUARI, 20.55

DRAMA De opener van Krzysztof Kieslowski’s ‘Bleu, blanc, rouge’-trilogie. Juliette Binoche speelt een vrouw die haar man en dochter verliest in een auto-ongeluk. Wie wil, kan de symboliek van elk shot analyseren, maar je mag je ook gewoon laten meeslepen door de hypnotiserende toon van het verhaal.

Q2, WOENSDAG 6 FEBRUARI, 22.40

MISDAAD Het Amerikaanse debuut van onze eigen Michaël R. Roskam is een sfeervolle thriller met Tom Hardy als de barman van een gangstercafé dat wordt overvallen, waarbij er 5.000 dollar aan dirty money verdwijnt. Een goed gemaakte, zij het wat clichématige misdaadfilm, die door de acteurs boven de middelmaat wordt getild.