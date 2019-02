De moord op Sally Van Hecke: 'Kroongetuigen hebben de oldtimer herkend, én de man achter het stuur'

Kurt Wertelaers «Sally was een aan heroïne verslaafde prostituee die in de Antwerpse Atheneumbuurt tippelde. Toen ze op 20-jarige leeftijd doodgeslagen werd teruggevonden aan het strand van Sint-Anneke, hadden de kranten het over een heroïnehoertje. Haar moeder Lydia en de rest van de familie hebben altijd het gevoel gehad dat de moord ook zo door justitie is behandeld: het was máár een heroïnehoertje.

»In de zomer van 2016 was de zaak nog altijd niet opgehelderd. Ik heb toen contact opgenomen met Lydia en ik heb haar gezegd: ‘Ik kan twee dingen doen. Ofwel maak ik voor de krant een herdenkingsverhaal en schrijf ik dat we twintig jaar na dato nog steeds niks wijzer zijn. Ofwel ga ik zelf op onderzoek uit.’ Ze heeft me mijn gang laten gaan, omdat ze niets meer te verliezen had: de zaak was in 2005 afgesloten.