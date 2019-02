Om het snelst Smarties sorteren per kleur, een springtouw ontknopen of een politiehond verschalken: wie tot Homo Universalis gekroond wil worden, dient van alle markten thuis te zijn. In de populairste ‘Iedereen beroemd’-rubriek strijden honderd deelnemers tussen 18 en 83 vanaf vrijdag opnieuw honderd dagen voor de hoofdprijs: een jaar lang gratis vakanties. Hoe blikt Guy Sterckx, winnaar van het eerste seizoen, terug op zijn triomf?