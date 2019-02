Evelien Van Hamme: 'Ik word de ­Pascale ­Naessens van de kaasplankjes!'

HUMO Seizoen één loopt volgende week af. Zijn jullie het tweede al aan het filmen?

Evelien Van hamme (speelt Tinne) «Daarmee beginnen we pas in de lente. Maar stiekem hadden we allemaal onze zomer al vrijgehouden. Op de één of andere manier wisten we dus wel: dit zit goed. Regisseur Wim De Smet heeft me al laten weten dat hij een paar leuke verhaallijnen in petto heeft voor Tinne. Daar kijk ik heel hard naar uit: in het eerste seizoen heeft ze toch vooral lopen klagen en kankeren op haar man.»