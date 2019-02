2005 was het jaar van de grote doorbraak van de dan 24-jarige Tom Boonen. Hij sloeg een dubbelslag met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, won ook twee ritten in de Ronde van Frankrijk. En dan moest het WK in Madrid nog komen. Maandag, op Canvas, ziet u nog eens hoe hij naar zijn eerste en enige wereldtitel sprintte.