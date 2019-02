'Double Indemnity' op Canvas

DRAMA Hollywoodlegende Billy Wilder staat vooral bekend voor zijn komedies, zoals ‘Some Like It Hot’ en ‘The Apartment’, maar in 1944 maakte hij wel één van de ultieme films noirs. Hetzelfde cynisme dat zijn komedies kruidde, wendde hij ook aan voor dit duister misdaadverhaal, wat een absolute klassieker opleverde. Fred MacMurray speelt Walter Neff, een louche verzekeringsagent die samenspant met femme fatale Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwyck) om haar man een kopje kleiner te maken en zo een mooie premie op te strijken. Het scenario bevat niet alleen messcherpe dialogen, maar maakt ook slim gebruik van flashbacks. We weten vanaf het begin hoe het afloopt, zodat alles een extra tragische ondertoon krijgt. De personages zijn sowieso verdoemd, de vraag is enkel hóé het zal gebeuren.