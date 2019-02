De documentaires die u deze week graag informeren (van 8 tot 14 februari)

Canvas, zaterdag 9 februari, 19.05

NATUUR Reportage waarin wordt getoond hoe ‘Dynasties’, de natuurdocumentairereeks van Sir David Attenborough, is gefilmd en welke problemen de makers hebben moeten overwinnen.

Canvas, zaterdag 9 februari, 20.05

ACTUA De bewoners van Isle de Jean Charles, een schiereiland voor de kust van New Orleans dat bijna helemaal verzwolgen is, worden weleens de eerste klimaatvluchtelingen van de VS genoemd. Ze zullen niet de laatsten zijn.

BBC 2, zaterdag 9 februari, 22.00

MUZIEK Zaterdag houdt de BBC een Bowie-avond voor de vijftigste verjaardag van ‘Space Oddity’, met eerst deze docu over de beginjaren van Bowies carrière en daarna zijn concert op Glastonbury in 2000.

Canvas, zondag 10 februari, 20.05

ACTUA Documentaire waarin Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck onderzoeken welke manieren er zijn om duurzamer te bouwen en te wonen in Vlaanderen.

Canvas, woensdag 13 februari, 22.05

MISDAAD Vaarwel WO II, de true crime-golf heeft nu ook Canvas bereikt, met van de week naast de documentaire ‘False Confessions’ deze nieuwe reeks over Charles Manson en zijn sekte. Bijna vijftig jaar geleden, in de zomer van 1969, braken Manson en zijn aanhangers binnen in het huis van de hoogzwangere actrice Sharon Tate, de vrouw van regisseur Roman Polanski. Ze vermoordden haar en vijf van haar vrienden op bloedige wijze. De dag erna maakte de sekte nog twee slachtoffers. Manson wilde met de moorden een rassenoorlog ontketenen, door te doen alsof Tate en co. door zwarte Amerikanen waren afgemaakt. In de maanden vóór de slachtpartij kreeg documentairemaker Robert Hendrickson toegang tot de sekte en interviewde hij Manson en de andere leden voor zijn documentaire ‘Manson’ uit 1973. Na Hendricksons dood in 2016 werd in zijn archief een hoop ongebruikt materiaal ontdekt en dat vormde de basis voor het twee uur durende ‘The Lost Tapes’, dat Canvas in twee afleveringen uitzendt.

NPO 2, woensdag 13 februari, 22.45

ACTUA Vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat leidde één van de grootste spermaklinieken van Nederland. Stiekem gebruikte hij ook zijn eigen zaad, en nu is hij de biologische vader van zeker veertig kinderen.