'Niet Schieten' op Proximus en Telenet: Stijn Coninx' beste film sinds 'Daens'

Vanaf vandaag op Proximus en Telenet

FILM In Humo’s Pop Poll verkoos u ‘Niet schieten’, de verfilming van de memoires van Bende van Nijvel-overlever David Van de Steen, massaal tot de Beste Film van 2018. We snappen waarom: het verhaal van David, die bij de aanslag op de Delhaize-vestiging in Aalst zijn moeder, zijn vader en zijn zus verloor en zelf verminkt raakte, grijpt de kijker bij de strot én laat zijn bloed koken. Straf hoe regisseur Stijn Coninx in zijn beste film sinds ‘Daens’ erin is geslaagd om zowel Davids lijdensweg als het complexe onderzoek naar de daders in een meeslepende film te gieten. Jan Decleir laat als Davids opa nog eens zien waarom hij Vlaanderens Allergrootste is.