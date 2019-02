Marc Bockstaele: 'Valse bekentenissen? Niet bij ons'

Waargebeurde misdaadzaken – en wat daarbij zoal fout loopt – doen het goed op ons scherm. Vorig jaar vergaapten we ons op Netflix aan ‘The Confession Tapes’, nu is er de documentaire ‘False Confessions’. Allebei klagen ze valse bekentenissen aan: Amerikaanse agenten gebruiken een arsenaal aan dubieuze verhoortechnieken om hun verdachte een moord te doen bekennen die hij niet heeft begaan. In onze politiescholen krijgen agenten les in verhoortechnieken van erehoofdcommissaris Marc Bockstaele, die verschillende handboeken over dat onderwerp heeft geschreven en talloze moordverdachten het vuur aan de schenen heeft gelegd. Hij is stellig: ‘Bij ons kan dat niet.’