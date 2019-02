'High Flying Bird' op Netflix

Nu op Netflix

FILM Hoewel hij in 2012 verklaarde dat hij met pensioen zou gaan, blijft Steven Soderbergh lustig doorfilmen. In amper twee jaar tijd maakte hij zijn cinema-comeback met ‘Logan Lucky’, draaide hij met een iPhone 7 de psychologische thriller ‘Unsane’, produceerde hij voor Amazon het folterdrama ‘The Report’ én regisseerde hij voor Netflix de films ‘High Flying Bird’ (te zien vanaf 8 februari) en ‘The Laundromat’, een thriller (uit in het najaar) over de Panama Papers. In het in amper twee weken gedraaide, eveneens op een iPhone opgenomen sportdrama ‘High Flying Bird’ laat Soderbergh zien hoe de blanke eigenaars van de NBA, de Amerikaanse basketballiga, op de rug van de zwarte topspelers een miljardenindustrie hebben uitgebouwd. ‘Een slamdunk voor Soderbergh!’ jubelde een Amerikaanse filmcriticus. Dat belooft!