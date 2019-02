'Dirty John' op Netflix

Vanaf 14 februari op Netflix

SERIE Terwijl wij nog volop onze weg zoeken in het steeds groter wordende bos van podcasts, komen al de eerste verfilmingen ván podcasts uit. ‘Homecoming’, met Julia Roberts, was vorig najaar een kleine hit voor Amazon, en Netflix hoopt hetzelfde te bereiken met ‘Dirty John’. De gelijknamige podcast, gemaakt door The Los Angeles Times, vertelt in zes afleveringen het waargebeurde verhaal van John Meehan, een oplichter die via een datingsite een relatie aanknoopt met een zakenvrouw en haar hele leven overneemt. Voor wie ‘You’ nog niet creepy genoeg vond.