'Remastered: The Two Killings of Sam Cooke' op Netflix

DOCU ‘Remastered’, de uitstekende documentairereeks over vreemde sterfgevallen in de muziekgeschiedenis, komt begin februari met een aflevering over de dood van Sam Cooke. Op 10 december 1964 werd de beroemde soulzanger neergeschoten door Bertha Franklin, de uitbaatster van een motel in Los Angeles waar Cooke die avond had ingecheckt met ene Elisa Boyer. Volgens Boyer had Cooke haar ontvoerd en was zij kunnen vluchten naar de receptie van het motel, waar het tot een confrontatie kwam. Maar sommigen geloven dat Boyer en Franklin samenspanden om Cooke te beroven, en dat hun plan faliekant afliep. Anderen denken dat de moord op bestelling gebeurde, ofwel van platenbazen die vonden dat de zanger te radicaal werd, ofwel van zijn eigen manager Allen Klein, die de rechten op zijn songs wilde. Genoeg stof voor een documentaire dus.