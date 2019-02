'Gangster Squad' op Netflix

Nu op Netflix

FILM ‘Gangster Squad’ vertelt het op feiten gebaseerde verhaal van een team van integere, in wapperende mantels gehulde flikken (Ryan Gosling! Josh Brolin!) die anno 1949 in de mean streets van Los Angeles in de clinch gaan met Mickey Cohen. Dat is een buitengewoon gevaarlijke gangsterbaas, schitterend vertolkt door Sean Penn, die met ijzeren vuist regeert over de Californische onderwereld. ‘Gangster Squad’ haalt niet het verpletterende niveau van ‘L.A. Confidential’ of ‘Chinatown’, maar wie kickt op ratelende machinepistolen, knetterende achtervolgingen, schurkentronies onder breedgerande hoeden en verleidelijke mokkels (Emma Stone!) die in verrukkelijke jurken en met bloedrood gestifte lippen opduiken uit sensuele sigarettenrookwolken, zal vergenoegd grommen.