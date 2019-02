'The Killing of Jessica Chambers' op Play More

Nu te zien op Play More

SERIE Aan true crime-reeksen geen gebrek, maar u zult waarschijnlijk weinig gruwelijkers vinden dan deze serie over de moord op Jessica Chambers. Eind 2014 konden brandweermannen de 19-jarige Chambers bevrijden uit haar brandende auto, die geparkeerd stond op een verlaten landweg. Het meisje was zwaargewond en zou ’s anderendaags sterven, maar kon haar redders nog toefluisteren dat een zekere Eric haar in brand had gestoken. Het onderzoek leidde de speurders naar Quinton Tellis, een 29-jarige crimineel die Chambers vlak voor haar dood had leren kennen en op de avond van de feiten alle communicatie uit zijn gsm had verwijderd. Alleen heet de man geen Eric. Volgens hem en zijn advocaat het bewijs van zijn onschuld, volgens de aanklagers een vergissing te wijten aan de zware verwondingen van Chambers en de verwarring op de plek van de misdaad. Ondertussen is Tellis, die in de gevangenis zit voor andere misdaden, al twee keer voor de rechter gebracht, maar telkens kon de jury geen beslissing nemen.