De films die u deze week moet zien (van 8 tot 14 februari)

CANVAS, VRIJDAG 8 FEBRUARI, 21.20

CRIME Provocerende thriller van Paul Verhoeven, over een vrouw die na haar verkrachting bewust een kat-en-muisspelletje speelt met haar aanrander. Een gevoelig thema, dat Verhoeven uiteraard met de voeten vooruit tackelt. Met verrassend veel humor en suspense maakt hij een onbevreesde film.

CANVAS, ZATERDAG 9 FEBRUARI, 22.50

DRAMA Hollywoodlegende Billy Wilder staat vooral bekend voor zijn komedies, zoals ‘Some Like It Hot’ en ‘The Apartment’, maar in 1944 maakte hij wel één van de ultieme films noirs. Hetzelfde cynisme dat zijn komedies kruidde, wendde hij ook aan voor dit duister misdaadverhaal, wat een absolute klassieker opleverde. Fred MacMurray speelt Walter Neff, een louche verzekeringsagent die samenspant met femme fatale Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwyck) om haar man een kopje kleiner te maken en zo een mooie premie op te strijken. Het scenario bevat niet alleen messcherpe dialogen, maar maakt ook slim gebruik van flashbacks. We weten vanaf het begin hoe het afloopt, zodat alles een extra tragische ondertoon krijgt. De personages zijn sowieso verdoemd, de vraag is enkel hóé het zal gebeuren.

VITAYA, ZATERDAG 9 FEB., 20.25

KOMEDIE Tina Fey schreef het scenario van deze geweldige high school movie. Lindsay Lohan (in nuchterder tijden) speelt een scholiere die infiltreert in het populaire clubje van Rachel McAdams, maar gaandeweg zélf een mean girl wordt. Dankzij de geweldige dialogen (‘You go, Glen Coco!’) uitgegroeid tot een cultfilm.

VIER, ZATERDAG 9 FEBRUARI, 20.25

SF Sandra Bullock zweeft hulpeloos rond in de ruimte en probeert weer thuis te raken. Ziedaar de oersimpele premisse van Alfonso Cuaróns sf-thriller, maar het verhaal is dan ook niet de reden waarom je kijkt. Je kijkt voor de visuele pracht en praal en de voelbare opwinding die van elke scène uitgaat.

CAZ, ZATERDAG 9 FEBRUARI, 20.40

THRILLER Intense onderwaterthriller van James Cameron, waarin Ed Harris en een crew van een olieboorplatform hulp bieden bij een ramp met een duikboot, enkel om een mysterieuze buitenaardse levensvorm aan te treffen. Het einde is wat melig, maar Cameron vuurt de ene indrukwekkende actiescène na de andere op je af.

BBC 2, ZONDAG 10 FEBRUARI, 14.55

AVONTUUR Plezierige avonturenfilm van John Huston, gebaseerd op een verhaal van Rudyard Kipling. Sean Connery en Michael Caine spelen Britse soldaten die vanuit Indië op zoek gaan naar een verloren land om zichzelf daar tot koningen te kronen.

CAZ, ZONDAG 10 FEBRUARI, 20.40

KOMEDIE De eerste generatie ‘Saturday Night Live’-komieken (Dan Aykroyd, Bill Murray) leverde in de jaren 80 een resem succesvolle komedies af, waarvan deze, over een gezelschap blunderende spokenjagers, de tand des tijds het best heeft doorstaan. Vooral de acteerprestatie van Murray is fantastisch.

VITAYA, MAANDAG 11 FEB., 20.40

KOMEDIE Na het succes van ‘Frances Ha’ werkten Noah Baumbach en Greta Gerwig opnieuw samen voor een ontwapenend portret van een jonge vrouw die niet weet wat ze wil doen met haar leven. De humor doet denken aan de klassieke screwball-komedies, maar Baumbach combineert dat met levensechte personages.

ZES, DINSDAG 12 FEBRUARI, 20.35

OORLOG Tussen de ‘Back to the Future’- films door probeerde Michael J. Fox zijn geloofwaardigheid als acteur op te vijzelen met dit Vietnamdrama van Brian De Palma. Een peloton Amerikaanse soldaten ontvoert en verkracht een Vietnamees meisje – enkel Fox weigert en sleurt zijn eigen maats voor de krijgsraad.

CAZ, DINSDAG 12 FEBRUARI, 20.40

CRIME Michael Shannon is zijn eigen ijzingwekkende zelve als Richard ‘De IJsman’ Kuklinski, een huurmoordenaar die meer dan dertig jaar lang zijn gang kon gaan. Hoewel de regisseur wat té nadrukkelijk hamert op het contrast tussen Kuklinski’s leven als huisvader en dat als killer, schetst hij toch een fascinerend portret.

CAZ, WOENSDAG 13 FEBRUARI, 20.40

ACTIE Vóór de talloze overbodige sequels was deze originele ‘The Purge’ best een aardige thriller, met een mean motherfucker van een concept: één nacht per jaar zijn alle misdaden, inclusief moord, legaal. Wie geld heeft, kan zich beschermen. Voor alle anderen is het oppassen geblazen.