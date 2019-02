'Manson: The Lost Tapes' op Canvas

MISDAAD Vaarwel WO II, de true crime-golf heeft nu ook Canvas bereikt, met van de week naast de documentaire ‘False Confessions’ deze nieuwe reeks over Charles Manson en zijn sekte. Bijna vijftig jaar geleden, in de zomer van 1969, braken Manson en zijn aanhangers binnen in het huis van de hoogzwangere actrice Sharon Tate, de vrouw van regisseur Roman Polanski. Ze vermoordden haar en vijf van haar vrienden op bloedige wijze. De dag erna maakte de sekte nog twee slachtoffers. Manson wilde met de moorden een rassenoorlog ontketenen, door te doen alsof Tate en co. door zwarte Amerikanen waren afgemaakt. In de maanden vóór de slachtpartij kreeg documentairemaker Robert Hendrickson toegang tot de sekte en interviewde hij Manson en de andere leden voor zijn documentaire ‘Manson’ uit 1973. Na Hendricksons dood in 2016 werd in zijn archief een hoop ongebruikt materiaal ontdekt en dat vormde de basis voor het twee uur durende ‘The Lost Tapes’, dat Canvas in twee afleveringen uitzendt.