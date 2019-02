Annelies Frans: 'Niet alle alcoholisten zitten met een fles onder een brug'

Annelies Frans «Voor de meeste mensen is een alcoholist een man met een lange baard die onder een brug zit met een fles drank in een bruine zak. Ik was helemaal niet zo: ik heb lang in het zakenleven gezeten – samen met mijn ex had ik een goed draaiend bedrijf – en voor de buitenwereld was er nooit een probleem. Maar in mijn privéleven, met Eric en de kinderen, werden de problemen alsmaar groter. Telkens als ik weer eens hervallen was, maakte ik beloftes à la: ‘Vanaf nu drink ik alleen nog maar in het weekend.’ Maar die beloftes kwam ik nooit na. De periodes waarin ik niet dronk, werden alsmaar korter, en het herval telkens erger. En altijd weer dacht ik: ‘Ik heb een sterk karakter, ik zal het wel alleen zien te overwinnen.’ Dat heeft tot eind april vorig jaar geduurd: na een zoveelste herval ben ik samen met Eric naar een intakegesprek gegaan. ’t Was op een dinsdag, en de zaterdag erop ben ik naar Zuid-Afrika afgereisd.»

HUMO Waarom helemaal naar Zuid-Afrika?