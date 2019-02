Sfeervol bullshitten met Pedro Elias: 'Met z'n allen naar Tsjernobyl!'

Pedro Elias «Als dat voor jou oké is, gaan we gewoon door waar we aan het einde van het tweede seizoen gebleven waren. ’t Wordt dus weer ‘sfeervol bullshitten’, zoals Kamagurka dat ooit treffend heeft verwoord, waarbij we uiteraard ook ons aloude credo ‘hightech meets broltech’ gestand zullen doen. Wat wel nieuw is: mijn papa, die ook Pedro Elias heet en inmiddels 83 is, zal niet meer in iedere aflevering lijfelijk aanwezig zijn. Dat komt omdat hij steeds vaker in Spanje verblijft, en we ’m toch moeilijk iedere week op en neer kunnen laten vliegen, ook vanwege het klimaat. Maar we hebben een oplossing uitgedokterd die in de cafétesten geweldig werkte: een hologram, of liever: een Papa Pedrologram.»

HUMO Maak onze lezers eens warm met wat krenten uit de pap?