'Abducted in Plain Sight' op Netflix

Nu te zien op Netflix

DOCU ‘Je kunt het zo gek niet verzinnen’: het klinkt vaak als een cliché, maar in het geval van ‘Abducted in Plain Sight’ gaat het helemaal op. Deze onthutsende documentaire vertelt het waanzinnige verhaal van Jan Broberg, een meisje dat halverwege de jaren 70 op haar 12de werd ontvoerd door een vriend van de familie, zonder dat haar ouders een klacht indienden. De pedofiel Robert Berchtold manipuleerde Jan en haar omgeving zodanig dat hij met alles wegkwam: hij begon een relatie met Jans moeder én met haar vader, zodat hij dichter bij het meisje kon komen en hen kon chanteren. Hij liet Jan geloven dat ze in opdracht van buitenaardse wezens seks met hem moest hebben om de wereld te redden, en vertelde de plaatselijke kerkleiders dat hij van zijn psycholoog in Jans bed moest slapen. Anderhalf uur lang doen Jan, haar ouders, haar zussen en een FBI-agent alles uit de doeken, en word je als kijker heen en weer geslingerd tussen ongeloof, woede en afkeer.