'The Umbrella Academy' op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Tien jaar geleden verzon Gerard Way, ex-zanger van My Chemical Romance, een stripverhalenreeks, en nu mochten scenaristen Steve Blackman (‘Fargo’) en Jeremy Slater (‘Fantastic Four’) daar een tiendelige serie van maken. Het verhaal begint in 1989, wanneer 43 vrouwen tegelijkertijd bevallen zonder ooit zwanger te zijn geweest. Miljardair Reginald Hargreeves ontfermt zich over zes mysterieuze kindjes, en wil hen in zijn Umbrella Academy opleiden om de aardbewoners tegen onheil te beschermen. Daar komt niets van in huis, want als tieners maken de zes zoveel ruzie dat ze beslissen elk hun eigen weg te gaan. Wanneer Hargreeves in verdachte omstandigheden sterft, komen ze weer samen om zijn dood te onderzoeken. Ondertussen moeten ze met hun superkrachten de wereld van de ondergang redden, zónder opnieuw ruzie te maken. Fingers crossed!