'Larry Charles' Dangerous World of Comedy' op Netflix

Nu te zien op Netflix

DOCU ‘Seinfeld’, ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Borat’, ‘Brüno’: de naam Larry Charles zal u misschien weinig zeggen, maar de komische tv-series en films die hij mee heeft bedacht, kent u ongetwijfeld wél. De man probeert al drie decennia mensen op de lachspieren te werken, en hij mag nu van Netflix onderzoeken wat we grappig vinden en hoe belangrijk humor is. In de vierdelige reeks ‘Dangerous World of Comedy’ reist hij de wereld rond, van Rusland over India tot Nigeria, en praat hij met lokale komieken over hun vak. De set van de vierde ‘F.C. De Kampioenen’-film heeft hij vreemd genoeg niet bezocht.